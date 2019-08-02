"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье соберет более 500 участников

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Организаторы "Шаляпин-фестиваля" в подмосковном селе Гагино Сергиево-Посадского района 10-11 августа ожидают более 500 гостей, сообщил ТАСС в пятницу гендиректор Российского национального музея музыки (РНММ) Михаил Брызгалов.

"Шаляпин-Фестиваль" пройдет в обновленном формате во второй раз - прежде он был очень локальным, теперь это полноценный фестиваль искусств. Впервые в селе Гагино состоится концертное исполнение оперы Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери". Также настоятель храма Казанской иконы Божией матери, на территории которого проходит фестиваль, восстановил важную традицию венчания в храме", - сказал Брызгалов.

Он напомнил, что в Гагино 121 год назад венчался певец Федор Шаляпин с итальянской балериной Иолой Торнаги. "Надо понимать, что это небольшая территория, настоящая деревня в лесу <...> И несмотря на это, в прошлом году фестиваль посетили порядка 300 человек. В этом году ожидаем большее количество участников, по информации администрации Сергиева Посада, больше 500", - пояснил глава РНММ.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля две выставки - "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги" и "Традиции русской духовной музыки". Солисты ведущих музыкальных театров Москвы представят программы "С любовью к истории" и "Путешествие по временам и стилям", в которых прозвучат шедевры вокальной музыки. В первый день фестиваля состоится показ фильма режиссера Георга Пабста "Дон Кихот" (1933 года), в котором сыграл Шаляпин, а на следующий день на сцену выйдут фольклорные коллективы Сергиево-Посадского городского округа. Также будут организованы интерактивные программы для детей.

Вход на мероприятие свободный. Для гостей будут курсировать бесплатные автобусы от станции "Бужаниново" до места проведения фестиваля. Мероприятие проводится при поддержке министерств культуры РФ и Московской области, администрации Сергиево-Посадского района и Межрегионального Шаляпинского центра.

Шаляпин (1873-1938) в 1918 году стал первым народным артистом РСФСР. Выступал в Московской частной опере Саввы Мамонтова, Мариинском и Большом театрах, был участником "Русских сезонов" Сергея Дягилева. В его репертуар входило около 70 партий, включая Мельника ("Русалка"), Сусанина ("Иван Сусанин"), Ивана Грозного ("Псковитянка"), Бориса Годунова ("Борис Годунов"), Мефистофеля ("Фауст" Шарля Франсуа Гуно и "Мефистофель" Арриго Бойто) и другие. Исполнил около 400 произведений камерного и народно-песенного плана. Шаляпин открыл отечественной опере путь на сцены мира.