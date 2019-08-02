В Москве покажут "125 шедевров Бахрушинского музея"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Государственный центральный Театральный музей им. Бахрушина в преддверии юбилея начнет 6 августа выставочный марафон, в рамках которого покажет посетителям 125 работ. Среди них эскизы декораций, театральные костюмы, автографы и работы Врубеля, Рериха и других художников, сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"В канун юбилея музей запускает знаковый проект "125 шедевров музея им. А. А. Бахрушина". Начиная с 6 августа, в течение 125 дней, будет демонстрироваться по одному раритету из фондохранилища музея. Откроет выставочный марафон редкая работа из дореволюционного фонда музея художника Александра Головина - эскиз декорации к опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов", - говорится в сообщении.

В музее напоминают, что днем рождения Бахрушинского музея считается 29 октября 1894 года - день, когда молодой купец Алексей Александрович Бахрушин впервые представил публике свою театральную коллекцию. "Начало музею положили портреты, письма, документы и мемориальные вещи людей театра. Сегодня фонды музея Бахрушина насчитывают более 1,5 млн экспонатов, и для того, чтобы эту уникальную коллекцию музея смогло оценить как можно большее число любителей театра, музей открывает свои бесценные фонды", - добавляют в пресс-службе.

В выставочных залах будут доступны редкие автографы, рукописи, театральные костюмы и личные вещи, принадлежавшие таким театральным деятелям, как Михаил Щепкин, Мария Ермолова, Федор Шаляпин, Матильда Кшесинская, Галина Уланова, Майя Плисецкая и др., а также работы знаменитых художников - Врубеля, Рериха, Бенуа, Гончаровой, Экстер и т.д. В выставочном проекте будет представлен экспонат, связанный с началом коллекции Бахрушина - перчатка Марии Ермоловой с отпечатком грима великого итальянского трагика Томмазо Сальвини.

"Впервые широкая публика увидит эскиз маскарадного костюма, выполненный Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, а 7 августа в залах музея будет выставлена уникальная рукопись комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума". Начиная с 17 августа, в день рождения выдающегося театрального художника Валерия Левенталя пройдет тематический показ. В течение трех дней будут демонстрироваться предметы, связанные с творчеством художника", - говорится в сообщении. Также у посетителей будет возможность увидеть другую необычную коллекцию Алексея Бахрушина - собрание зрительных трубочек и биноклей самых разных видов и форм.

О музее

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года общественным деятелем, известным московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929).

Бахрушинский музей является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России. В его фондах - эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.

В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 года открыто представительство музея в Ульяновске, в "Доме-ателье архитектора Ф. О. Ливчака" - филиале музея-заповедника "Родина В. И. Ленина". А в 2017 году открылся филиал музея в Зарайске, на родине Бахрушиных.