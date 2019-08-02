В Пушкинском музее создадут выставочное пространство, посвященное Родченко и Степановой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Отдельное выставочное пространство, посвященное художнику и фотографу Александру Родченко и его жене, и его жене, художнице-авангардистке Варваре Степановой, появится Государственному музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея в пятницу.

"ГМИИ им. А. С. Пушкина планирует выделить специальное пространство для экспонирования наследия двух знаменитых художников-авангардистов, отдавая дань признательности и уважения его дарителям - Варваре Александровне Родченко и Александру Николаевичу Лаврентьеву", - сказали в музее.

Дочь художников Варвара Родченко умерла в возрасте 94 лет в конце июля. Она всю свою жизнь посвятила сохранению наследия родителей. В пресс-службе отметили, что, помимо работ Родченко и Степановой, в коллекции музея есть работы Варвары Александровны.

"Она начала заниматься живописью под руководством отца в 1943 году, после возвращения в Москву из эвакуации. В 1948 году окончила Московский полиграфический институт. Варвара Александровна оформляла лучшие издания того времени - "Декоративное искусство СССР", "Клуб и художественная самодеятельность", "Юность", "Советский экран", многочисленные книги, фотоальбомы, фотоплакаты. В 1960-1970-х годах много работала в технике акварели и монотипии, участвовала в выставках книжной графики и фотографии", - добавили Пушкинском музее.

В 1991 году ГМИИ им. Пушкина организовал первую с 1920-х годов выставку Родченко и Степановой. После ее завершения, в 1992 году, Варвара Александровна и ее сын Александр Лаврентьев подарили музею около 500 произведений живописи, графики, фотографий и декоративно-прикладных работ этих мастеров. Как говорят в музее, Варвара Александровна почти каждый год продолжала передавать в музей произведения своих родителей.

"На протяжении четверти века музей экспонировал в своих залах произведения Родченко и Степановой. В 2014 году в ГМИИ успешно прошла выставка "В гостях у Родченко и Степановой", приуроченная к 120-летию со дня рождения Степановой. Перед зрителем раскрылась не только полнота творческого пространства художников, но и атмосфера их жизни. Произведения Родченко и Степановой неоднократно были представлены на многочисленных зарубежных выставках", - сказали в музее.

О художниках

Александр Родченко (1891-1956) был одним из основоположников конструктивизма и создателей первой советской рекламы. Работал над агитационными плакатами, писал абстракции, иллюстрировал книги и изобрел приемы художественной фотографии, которые используются по сегодняшний день.

Варвара Степанова (1894-1958) оформляла книги и журналы, создавала книги в стиле "визуальной поэзии", разрабатывала принты для Первой ситценабивной фабрики Москвы и проектировала производственную и спортивную одежду.