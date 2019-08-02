Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открылся в Нижнем Новгороде

ТАСС, 2 августа. Второй международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открылся в пятницу в государственном центре современного искусства "Арсенал" в Нижнем Новгороде. По сравнению с прошлым годом число заявок на участие в нем увеличилось в десять раз, сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

"Фестиваль проходит второй год, он по-настоящему международный, в Нижний Новгород приехали [съемочные] команды из разных стран. По сравнению с прошлым годом число заявок на участие увеличилось в 10 раз", - отметил Югов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в этом году было подано 1,5 тыс. заявок. В основную конкурсную программу отобрано 33 веб-сериала из России, США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии и других стран. "Мы сами не ожидали, что будет такой ажиотаж на второй год фестиваля, это заслуга индустрии, заслуга зрителей, которые требуют новый контент", - считает продюсер фестиваля Антон Калинкин.

Как отмечается на сайте издания Digital Reporter, которое выступает организатором фестиваля, в основную программу, вошел проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна "1968. Digital".

Еще одна программа фестиваля посвящена пилотным сериям веб-сериалов, которые сняты в Нижнем Новгороде. "Мы хотим, чтобы через год или через несколько лет, сюда приезжали бы съемочные команды, которые за короткий срок в четыре дня, сняли бы первую, пилотную серию веб-сериала, которое бы затем оценивало профессиональное жюри", - добавил Калинкин.

Работа фестиваля продлится до 6 августа. 3 и 4 августа на бывшей швейной фабрике "Маяк" пройдут бесплатные показы веб-сериалов. Здесь же состоится выставка молодых художников, куратором которой выступил Аполлон Шнуров, сын музыканта Сергея Шнурова.

О фестивале

Фестиваль Realist Web Fest - первый в России международный фестиваль веб-сериалов, организованный мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода. Впервые он прошел в Нижнем Новгороде в августе 2018 года. В его программе были представлены 30 веб-сериалов из России, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. В июне 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и продюсер фестиваля Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве по организации и проведению фестиваля сроком на пять лет.