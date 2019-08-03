Группа The Cure выступит на фестивале "Пикник "Афиши" в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Британская рок-группа The Cure в субботу станет хедлайнером XVI фестиваля "Пикник "Афиши". В московском парке "Коломенское" музыканты выступят спустя 30 лет и три месяца после выхода знаковой пластинки Disintegration, отметила пресс-атташе фестиваля Люда Родина.

"The Cure сыграют в "Коломенском" спустя 30 лет и три месяца после выхода своего альбома Disintegration, который называют вершиной в творчестве группы", - сказала она. Планируется, что рокеры выйдут на главную сцену в 20:30, их сет завершится в 23:00.

Группа The Cure возникла в 1976 году - во время бума постпанка и "новой волны". В 1980-х основатель, вокалист и единственный неизменный участник коллектива Роберт Смит решил сменить имидж, разбавив творчество The Cure более легкими, ориентированными на поп-сцену композициями. К настоящему моменту группа выпустила 13 студийных альбомов и работает над 14-й пластинкой. В 2019 году музыканты были введены в Зал славы рок-н-ролла.

Программа фестиваля

Всего на фестивале будет работать три сцены. На главной площадке до The Cure выступят дуэт Royal Blood, который впервые приедет в Россию, британцы Blossoms, "реинкарнаторы русского рока" "Дайте Танк" и группа-перформанс СБПЧ. Гостей ждут еще Summer Stage и Gazgolder Live.

Сцена Summer Stage традиционно будет отдана совершенно разным стилям - от рэпа до поп-грува, рассказала Родина, отметив в числе участников американского рэпера Pusha-T, британского диджея Mura Masa, российского хип-хоп-исполнителя Антоху MC, группу "Казускома" и рэпера Eighteen. Отдельную площадку займет творческое объединение рэпера Басты (Василия Вакуленко) "Газгольдер", на ней выступят сам Баста, Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang и другие.

В рамках Перекрестного года музыки Великобритании и России, объявленного в 2019-2020 годах, на "Пикнике "Афиши" будет открыта специальная площадка Selector Live Showcase, на которой выступят музыканты двух стран. Гости увидят совместное выступление певиц Lafawndah (Ясним Дюбуа) и Kate NV (Кати Шилоносовой), концерты лондонского трио Benin City и исполнительницы Рози Лоу, а также презентацию творческого объединения Total Refreshment Center при участии российских музыкантов.

Фестиваль "Пикник "Афиши" проходит с 2004 года каждое лето. За это время смотр получил статус одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Москве. На его сцене выступали Blur и The Chemical Brothers, Jamiroquai и Kasabian, "Ленинград" и Оксимирон, Иван Дорн и Franz Ferdinand, Metronomy и Кортни Лав, Земфира и Монеточка - всего более 100 артистов.