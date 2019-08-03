Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея Театра Вахтангова

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить программу мероприятий на 2020-2021 год для празднования 100-летнего юбилея Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующий указ опубликован в субботу на портале правовой информации.

В соответствии с указом, правительству РФ в шестимесячный срок требуется образовать организационный комитет по подготовке к юбилею и утвердить его состав, а также "обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия" театра.

Органам власти субъектов РФ также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий. Указ вступил в силу со дня его подписания - 2 августа.

История Вахтанговского театра началась в 1913 году с открытия в Москве Студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова, который 13 ноября 1921 года (считается официальной датой открытия) представил первый спектакль "Чудо святого Антония" по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. В 1926 году она была переименована в Театр им. Евгения Вахтангова.

Сейчас в репертуаре театра более 40 спектаклей, в том числе "Анна Каренина" по роману Льва Толстого, "Бесы" по роману Федора Достоевского, "Ветер шумит в тополях" по пьесе Жеральда Сиблейраса, "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова и другие. Постановки среди прочих готовят режиссеры Римас Туминас, Владимир Иванов.