Фестиваль ZBFest-2019 в Севастополе соберет 25 тыс. зрителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля ZBFest-2019, стартовавшего вечером в субботу под Севастополем, рассчитывают на участие в нем более 25 тыс. зрителей, перед которыми выступят российские исполнители Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", Сергей Шнуров и группа "Ленинград", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль проводится в четвертый раз в живописном месте среди виноградников местной агрофирмы. В 2018 году, по оценкам организаторов, музфестиваль побил рекорд посещаемости, собрав более 25 тысяч зрителей. Выступали немецкая группа Scooter, Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа", Дима Билан, Градусы, L"ONE.

"Этим летом [нынешний фестиваль] обещает стать не менее грандиозным и одновременно - искренним и душевным: организаторы фестиваля пригласили невероятно ярких и востребованных артистов, которых любят зрители разных возрастов, что называется - от мала до велика", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль завершится поздней ночью выступлениями рэпера Мота, рок-исполнительницы Даны Соколовой/

Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма республики ТАСС сообщили, что по результатам опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru "КрымФаерФест" в Коктебеле и ZBFest-2019 в Севастополе вошли в тройку самых ожидаемых фестивалей в августе 2019 года у туристов.