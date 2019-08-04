Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

"Очная защита проектов сериалов, создатели которых будут претендовать на государственную поддержку, пройдет осенью 2019 года. Скорее всего, в сентябре", - сказала Любимова.

Она напомнила, что 31 июля экспертный совет Минкультуры по игровым национальным фильмам рассмотрел более 50 режиссерских дебютов, из которых выберет получателей господдержки. "Итоги очной защиты должны быть объявлены до 14 августа", - отметила представитель министерства.

Кроме того, состоялись презентации игрового авторского и экспериментального кино - экспертный совет рекомендовал включить 10 проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году, еще 25 лент распределены в так называемый резерв.

"Надеемся, что найдутся средства до конца года для финансирования оставшихся в резерве фильмов. Из этого списка могла бы получиться очень хорошая программа какого-нибудь авторского кинофестиваля", - добавила Любимова. В частности, в резерве остались проекты Оксаны Карас, Анны Меликян, Оксаны Бычковой, Натальи Кудряшовой, Дарьи Жук, Веры Сторожевой, Николая Хомерики.

Онлайн-кинотеатры

Любимова напомнила, что юристы Минкультуры работают над законопроектом о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров, идут консультации с экспертами. В министерстве, отметила она, неоднократно подчеркивали, что онлайн-кинотеатры - как и обычные - должны отчитываться о каждом показе фильма.

"Сейчас в Минкультуры разрабатывают законопроект, касающийся правового урегулирования этой ситуации, - сказала она. - Изменения в законодательстве необходимы: сейчас мы не знаем, сколько просмотров было, к примеру, у российского фильма, который был снят при поддержке Минкультуры".

Поддержка веб-сериалов

На интернет-сферу планирует обратить и внимание Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. Глава фонда Антон Малышев сообщил ТАСС, что организация готова финансировать создание веб-сериалов.

"Если какие-то конкретные веб-сериалы могут стать событием, мы заявки обязательно рассмотрим, это нам интересно", - сказал глава фонда. При этом телесериалы организация пока поддерживать не планирует. "Про классические сериалы мы пока не говорим, - уточнил он. - Мы поняли, что пока в этом направлении лучше не идти".

Он пояснил это тем, что в таком случае практически весь бюджет фонда придется направить на проекты телесериалов. Как сообщалось ранее, инвестиции в фонд за три ближайших года составят 6 млрд рублей.

Фонд планирует поддерживать порядка 10-15 проектов ежегодно. Часть проектов, которые фонд поддержит в 2019 году, уже объявлены. Это три режиссерских дебюта: "Китобой", "Молоко птицы" и "Тенерифе" (рабочее название - "Общага"). После 9 августа, по словам Малышева, будут объявлены еще несколько проектов, которые поддержит фонд.

Фестиваль в Нижнем Новгороде

Realist Web Fest проходит в Нижнем Новгороде уже во второй раз, он завершится 6 августа. В 2019 году впервые на киносмотре организован международный конкурс: в нем принимают участие девять киношкол разных стран, представители которых снимут в Нижнем Новгороде пилотный эпизод веб-сериала.

Первый фестиваль прошел в августе 2018 года и собрал производителей веб-сериалов со всего мира, а также российских кинематографистов (актеров, режиссеров, продюсеров) и представителей всех основных онлайн-платформ.