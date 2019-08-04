Фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast&Furious Presents: Hobbs&Shaw) возглавил российский прокат, собрав 546,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 1 по 4 августа.

Боевик с элементами научной фантастики и комедии режиссера Дэвида Литча, ставший девятым по счету фильмом серии "Форсаж", вышел на экраны 1 августа 2019 года. Действие развивается спустя два года после событий ленты "Форсаж 8". Сюжет сконцентрирован на персонажах Люке Хоббсе и Деккарде Шоу в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема соответственно.

На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) режиссера Джона Фавро. За минувшие выходные сборы составили 251,1 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает мультфильм Олега Маламужа "Руслан и Людмила: Перезагрузка", собравший в прокате 16,8 млн рублей.