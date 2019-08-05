В интернете появилась 18-я серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новый музыкальный эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Бродячие термиты" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в понедельник пресс-служба киностудии.

"На официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube доступна новая 18 серия мультсериала "Простоквашино" - "Бродячие термиты". По сюжету эпизода Дядя Федор, чтобы впечатлить девочку Олю, в которую влюблен, решает выступить на концерте. Для этого герой спешно осваивает самодельную барабанную остановку. Однако игра Дяди Федора совсем не впечатляет ни жителей Простоквашино, ни лесных обитателей", - говорится в сообщении.

Режиссером эпизода выступила неоднократный лауреат Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Софья Кравцова. В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что в этом эпизоде зритель впервые увидит на экране возлюбленную Дяди Федора - девочку Олю.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса: Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.