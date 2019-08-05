В шорт-лист юбилейного фестиваля молодых драматургов "Любимовка" вошли 26 пьес

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Фестиваль молодой драматургии "Любимовка", отмечающий в этом году 30-летний юбилей, объявил шорт-лист, в который вошли 26 пьес авторов из России, Белоруссии и Украины, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фестиваля.

"На конкурс фестиваля молодой драматургии "Любимовка", отмечающего в этом году юбилейный, тридцатый год, было прислано 756 пьес из 19 стран. Ридеры отобрали лучшие работы в шорт-лист, сформировав таким образом основную программу фестиваля. В нее вошли 26 пьес авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Херсона, Екатеринбурга, Казани, Астрахани, Логойска, Таганрога и Уфы", - говорится в сообщении.

В программу "Любимовки 2019" вошли такие пьесы, как "Ритуал-шоу После Чудес" Екатерины Августеняк (Санкт-Петербург), "Камино Норте" Евгении Алексеевой (Санкт-Петербург), "Моя подруга Варя" Саши Астрова (Москва), "Благополучие" Марии Белькович (Минск), "bomba" Натальи Блок (Херсон) и другие. Среди членов жюри этого года - Александр Вартанов, Герман Греков, Дэн Гуменный, Оксана Ефременко, Павел Зорин, Нияз Игламов, Олег Липовецкий, Павел Руднев.

Отобранные работы представят с 31 августа по 7 сентября в форме режиссерских читок в новом театральном пространстве в Москве "Площадка "8/3", она в дальнейшем станет одной из сцен Театра.doc. Вход свободный.

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" был основан в 1989 году. Пьесы начинающих авторов на фестивале оценивают профессиональные театральные деятели. Участником конкурса может стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. В свое время именно на "Любимовке" были представлены первые работы Михаила Угарова, Алексея Слаповского, Ивана Вырыпаева, Василия Сигарева, братьев Пресняковых и других ныне известных драматургов и режиссеров.