Театр "У Никитских ворот" поставит спектакль в память об Олеге Табакове

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот" поставит в новом 37-м сезоне спектакль "Амадей" в память о народном артисте СССР Олеге Табакове (1935 - 2018), сыгравшем в аналогичной постановке МХТ им. Чехова одну из главных ролей. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Спектакль об австрийском композиторе Вольфганге Амадее Моцарте был поставлен Розовским по пьесе Питера Шеффера на сцене МХТ им. Чехова, премьера состоялась в 1983 году. Роль Антонио Сальери исполнил Табаков, Моцарта сыграл Сергей Безруков.

"Будет спектакль, посвященный памяти Олега Павловича Табакова, "Амадей". Я поставил этот спектакль в свое время у Олега Николаевича Ефремова, он шел на сцене МХТ около 30 лет. Поскольку Олег Николаевич ко мне очень благоволил, давал мне работу в МХТ, я посчитал своим долгом вспомнить об этом и сделать новую версию этого спектакля", - отметил Розовский.

По словам худрука, постановка будет выглядеть очень выразительно на сцене театра. "Конечно, мы не будем соревноваться с самим Табаковым, будем воспроизводить эту историю так, как мы можем сегодня ее прочесть. А прочесть ее можно только как конфликт "моцартианства" и "сальеризма", он был важной для Пушкина темой и остается важной темой для любого творца, любого человека, который занимается искусством", - добавил он.