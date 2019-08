Энди Серкис снимет продолжение фильма "Веном"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Британский режиссер Энди Серкис, известный по картинам "Кинг Конг" (King Kong, 2005) и "Восстание планеты обезьян" (Rise of the Planet of the Apes, 2011), снимет продолжение фантастического фильма "Веном" (Venom, 2018) с Томом Харди в главной роли. Об этом сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, Серкис приезжал в Лос-Анджелес (штат Калифорния) на неделю в конце июля, чтобы встретиться с руководством компании Sony. Кандидатов на руководство съемками "Венома-2" было несколько, предпочтение отдали британцу. Ему предстоит выступить в роли режиссера в третий раз после драмы "Дыши ради нас" (Breathe, 2017) и "Маугли" (Mowgli, 2018).

Серкис подтвердил новость в Instagram. "Это происходит на самом деле. Я чувствую, как Симбиот (существо, наделяющее человека сверхспособностями - прим. ТАСС) вселился в меня, и я готов к путешествию. Не могу дождаться этого момента", - написал режиссер.