Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувенирные таблички

Погибший из-за шторма в 2016 году 200-летний дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распили на сувениры, которые сделали специально для создателей ленты. Как сообщает портал TMZ, такое решение было принято в честь 25-летия выхода фильма на экран.

"[Погибшее дерево] превратили в подарочные таблички для актеров: Тима Роббинса, сыгравшего Энди, Моргана Фримана, исполнившего роль Рэда и режиссера фильма Фрэнка Дарабонта", - отмечается в сообщении.