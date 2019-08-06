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Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувенирные таблички

Из погибшего дерева сделали подарки, которые создатели фильма получат в честь 25-летия выхода картины
' Ramprasad Bonam/YouTube'

Погибший из-за шторма в 2016 году 200-летний дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распили на сувениры, которые сделали специально для создателей ленты. Как сообщает портал TMZ, такое решение было принято в честь 25-летия выхода фильма на экран.

"[Погибшее дерево] превратили в подарочные таблички для актеров: Тима Роббинса, сыгравшего Энди, Моргана Фримана, исполнившего роль Рэда и режиссера фильма Фрэнка Дарабонта", - отмечается в сообщении.

По сюжету картины, именно под этим дубом Энди оставил записку для Рэда, когда оказался на свободе.

На табличках изображены потреты героев, а также выгравированы их высказывания. Создатели  "Побега из Шоушенка" получат свои сувениры 17 августа на мероприятии в честь празднования юбилея фильма в Огайо, где и проходили его съемки.

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