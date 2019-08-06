Книга о военном дирижере Валерии Халилове выйдет в серии "Жизнь замечательных людей"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Книга о военном дирижере, генерал-лейтенанте Валерии Халилове, погибшем в авиакатастрофе в декабре 2016 года, выйдет в серии "Жизнь замечательных людей" (ЖЗЛ). Об этом сообщается во вторник на сайте издательства "Молодая гвардия".

"Данная книга являет собой прежде всего дань памяти поистине светлому человеку, дирижеру и музыканту, которого знала вся страна", - говорится в сообщении.

Автором книги стал преподаватель и историк военной музыки, почетный работник культуры города Москвы, подполковник запаса Василий Цицанкин. Издание выходит при поддержке и участии Общественного совета и дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в августе.

Серия "Жизнь замечательных людей" - самое обширное в мире собрание биографий, в которое входит уже почти 2 тыс. томов, изданных общим тиражом более 200 млн экземпляров.

Генерал-лейтенант Валерий Халилов был композитором, народным артистом России, начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России и главным военным дирижером страны. Он погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем в районе города Сочи. На борту направлявшегося в Сирию самолета Минобороны России находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, студенты и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны России Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.