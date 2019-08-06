Актер Баринов и режиссер Панков получили премию Москвы в области литературы и искусства

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Москвы присудили премии города в области литературы и искусства за 2019 год, среди лауреатов - народный артист РФ Валерий Баринов, президент Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимир Андреев и режиссер, худрук театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков. Указ о присуждении премий опубликован во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

В номинации "Изобразительное искусство" премии удостоен скульптор Виктор Корнеев - за вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и серию скульптурных работ, представленных на персональной выставке в Российской академии художеств. В этой же номинации отмечена художник-модельер театрального костюма Виктория Севрюкова - за вклад в развитие театрального искусства и создание костюмов к спектаклям ведущих московских театров.

Награду в номинации "Музыкальное искусство" получили российский оперный певец, солист Большого театра Олег Долгов и заместитель гендиректора - художественного руководителя, директор творческих коллективов Московского музыкального театра "Геликон-опера" Илья Ильин. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова удостоена награды в номинации "Хореография".

Актер, народный артист РФ Валерий Баринов, президент Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимир Андреев, режиссер, худрук театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков и главный режиссер Центрального театра кукол имени Образцова Борис Константинов отмечены в номинации "Театральное искусство".

В номинации "Цирковое и эстрадное искусство" награда досталась арт-директору - режиссеру Театра мюзикла Марине Швыдкой и четырем артистам Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского: Артему Волкову, Артему Дегтереву, Руслану Махмудову и Родиону Прилепину - за исполнение номера "Восходящие" и участие в программах последних лет.