Минкультуры требует через суд взыскать с создателей сериала "София" более 12 млн рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ собирается через суд взыскать неустойку в общей сумме более 12 млн рублей с компании "Дженнекс Медиа", сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Два иска поданы к компании "Дженнекс Медиа" в связи с несвоевременным исполнением обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на производство национального фильма "София" (телесериал). Субсидия была предоставлена в 2014 и 2015 гг. в общем размере 60 млн рублей (два иска, так как две субсидии), - отметили в ведомстве. - В соответствии с законодательством Российской Федерации условиями соглашения, а также ввиду отсутствия обстоятельств непреодолимой силы к ООО "Дженнекс Медиа" применены штрафные санкции и начислена неустойка. В связи с отсутствием уплаты штрафных санкций Минкультуры России принято решение о передачи дела в суд".

Как следует из данных картотеки Арбитражного суда города Москвы, Минкультуры требует взыскать с ответчика неустойки по соглашениям в размере более 12 млн рублей.

В пресс-службе министерства добавили, что по субсидии, выданной в 2015 году, организация должна была отчитаться в 2017 году, а по субсидии, выданной в 2014 году - в 2016 году. "Под "несвоевременным исполнением обязательств", в частности, имеется ввиду несвоевременная сдача в Минкультуры России акта Госфильмофонда и акта сдачи-приемки выполненных работ, а также другие нарушения соглашения", - пояснили в министерстве.

Сериал "София" переносит зрителя в Москву конца XV века. Великий князь московский Иван III венчается с последней наследницей византийского престола принцессой Софией Палеолог. Создатели картины предлагают взглянуть на историю средневековой Руси, которая уже давно находится под гнетом татаро-монгольского ига, глазами этой женщины, великой княгини, против приезда которой в Москву протестовали знатные бояре и все приближенные к русскому трону. В ролях задействованы, в частности, Евгений Цыганов, Мария Андреева и Александр Балуев.