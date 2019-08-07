Археологическую коллекцию Рерихов покажут на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Часть личной археологической коллекции семьи Рерихов представят на выставке, которая откроется 10 августа в Музее Рерихов в павильоне № 13 "Здравоохранение" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Часть личной археологической коллекции семьи Рерихов впервые будет выставлена на ВДНХ. Посетители увидят бронзовые изделия, выполненные в "зверином стиле" и собранные Рерихами в различных регионах Азии. Эти предметы показывают, насколько похожи изображения животных, созданные древними жителями Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в археологической коллекции, которую семья Рерихов начала собирать в начале ХХ века, более 100 предметов, для выставки отобрано около половины.

Как отмечается, главным источником коллекции послужила Центрально-Азиатская экспедиция художника Николая Рериха, начавшаяся в 1923 году, с тех пор собрание постоянно пополнялось. В частности, в нем появились древнейшие артефакты - некоторые предметы датируются XII веком до н. э.