Около 70 галерей примут участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в седьмой раз пройдет в Москве с 6 по 8 сентября в Гостином дворе, представит работы из 70 международных и российских галерей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ярмарки.

"В Cosmoscow-2019 примут участие около 70 галерей из России и со всего мира, включая таких видных игроков арт-рынка, как Giorgio Persano (Италия), Galerie Frank Elbaz (Франция) и Georg Kargl Fine Arts Gallery (Австрия); наряду с такими молодыми участниками международного арт-рынка, как Emanuel Layr (Австрия/Италия), Peres Projects Gallery (Германия) и Temnikova & Kasela (Эстония)", - говорится в сообщении.

В этом году основной темой ярмарки было выбрано творчество представителей коммунистического авангарда 1960-1980 годов. Так, например, итальянская галерея Giorgio Persano покажет работы художника Микеланджело Пистолетто. Парижская Galerie Frank Elbaz привезет произведения Дмитрия Пригова, Юлия Книфера и Mangelos. Венская галерея Emanuel Layr познакомит посетителей с творчеством Стано Филко.

Работы болгарского концептуалиста Недко Солакова покажет еще одна венская галерея Georg Kargl. Скульптуры Стефана Балкенхола привезет галерея Kai Forsblom, представленная в Стокгольме и Хельсинки.

Программа ярмарки, как и прежде, поделена на секции. В секции Focus будут представлены галереи из Италии, которые привезут работы российских художников. "Стенд римской галереи Sara Zanin Z20 будет целиком посвящен произведениям Екатерины Паникановой, а миланская C+N Canepaneri покажет работы Роджера Хайорнса, Альберто Гарутти и Арсения Жиляева", - отмечается в сообщении.

Секции Cosmoscow

Секция Editions включает галереи, занимающиеся тиражным искусством. Секция Discovery покажет работы начинающих авторов. Среди новых участников - российские Syntax Gallery, "Сцена", Pro Art's Gallery. Стенды российский галереи охватят художников разных поколений.

"Московская Artwin Gallery представит специально подготовленные к ярмарке проекты Алисы Йоффе и Евгения Гранильщикова. XL Галерея покажет работы Алексея Булдакова, Екатерины Муромцевой и Александра Повзнера. На стенде Галереи Веры Погодиной VP Studio можно будет увидеть работы пионера российского медиа-арта Ольги Тобрелутс, чье творчество представлено в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и нью-йоркского музея MoMA", - говорится в сообщении.

Ярмарка организована в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной, после чего последовал длительный перерыв в ее проведении до 2014 года. Мероприятие призвано объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников. Cosmoscow является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. На ярмарке третий год подряд будет вручен приз за лучший стенд, который позволит победителю участвовать в Cosmoscow-2020.