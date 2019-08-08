В США кантри-певец Вилли Нельсон прервал концертный тур по состоянию здоровья

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Американский кантри-певец и композитор Вилли Нельсон отменил серию выступлений в США из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в четверг в Twitter.

"Моим поклонникам: мне жаль отменять тур, но у меня затруднено дыхание, мне нужно показаться врачу, - написал Нельсон. - Я вернусь. С любовью, Вилли".

Концертный тур певца должен был продолжаться до конца ноября. Планировалось, что он выступит около 30 раз. Следующий концерт должен был состояться в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

В 2018 и 2017 годах Нельсон также отменил несколько концертов по состоянию здоровья, в том числе из-за затрудненного дыхания.

Вилли Нельсон входит в число наиболее известных в США кантри-исполнителей. Он неоднократно удостаивался престижной музыкальной премии Grammy.