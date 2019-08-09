Жара и медные трубы: в Сербии завершился первый день фестиваля трубачей

ГУЧА /Сербия/, 9 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый день конкурсной программы 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей завершился в четверг в сербском городке Гуча.

Всемирно известное состязание духовых народных оркестров в этом году пришлось на самый жаркий период лета. Однако музыканты и зрители стоически переносили 36-градусную жару, наслаждаясь звучанием труб, которые, согласно сербской пословице, звучат в Гуче по-особенному.

Старт фестивалю в этом году дал министр сельского хозяйства и защиты окружающей среды Сербии Бранислав Недимович. "Фестиваль в Гуче - это чудесное мероприятие, которое началось с малого и выросло в серьезное событие мировой культуры. Мы дошли до того момента, когда достаточно сказать "Гуча", чтобы стало понятно, что речь идет о фестивале трубачей. Таких брендов в Сербии практически нет, однако наш фестиваль достиг всемирной известности", - заявил он.

Под звуки труб министр министр поднял знамя конкурса трубачей, которое в следующие четыре дня будет развеваться на главной площади города.

Завершили торжественную часть открытие выставки наивного искусства в Музее трубы, презентация экспозиции сербского туризма, а также книжная ярмарка, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодые музыканты

Главным событием первого дня фестиваля стало состязание детских и юношеских духовых оркестров. Борьба развязалась нешуточная, а жюри понадобилось около часа, чтобы определить победителей.

В итоге третье место занял Мирослав Джунисиевич из города Арилье, вторым стал Александар Илич из Стубола, первое место жюри присудило Николе Крстичу из Загужаня.

Среди оркестров третье место занял ансамбль Николы Крстича из Загужаня, второе место досталось Дарку Станковичу из этого же города. Первое место занял коллектив Мирослава Джунисиевича из Арилья.

Победителям под громкие аплодисменты зрителей вручили барабаны и почетные грамоты. А победители в личном зачете получили также серебряные трубы.

Звуки музыки

В обычное время в Гуче проживают всего около 2 тыс. человек. Однако на время фестиваля население городка увеличивается более чем в 100 раз. Ежегодно жители принимают около 400-600 тыс. туристов, съезжающихся со всего мира послушать знаменитых трубачей.

К вечеру первого дня фестиваля улицы города наполнились толпами людей. На подъезде к городу образовались крупные пробки, а центральные улицы превратились в своеобразную музыкальную ярмарку, где торговцы перемешались с музыкантами. Всю долину, в которой расположен город, окутал дым костров, на которых готовились национальные блюда: капуста, фаршированный перец, сербские плескавицы - большие котлеты в хлебной лепешке. Рядом на огромных вертелах жарили десятки свиней и баранов: по данным организаторов, гости фестиваля съедают 500-600 овец и поросят, а подсчитать количество выпитого пива и ракии не берется никто.

Помимо умопомрачительных ароматов, зрителя со всех сторон окружает музыка. Пройдя по стометровой улице, где на каждом шагу расположено несколько ресторанчиков, можно услышать музыкальные композиции всех направлений: от народной трубы до электронной музыки. Особую ноту в эту какофонию добавляют цыганские духовые ансамбли, старающиеся переиграть друг друга в борьбе за внимание гостей.

Мастера трубы и легенды рока

Однако ближе к вечеру зрители собрались в центральном парке города вблизи церкви, чтобы послушать выступления чемпионов Гучи прошлых лет. Первым свое творчество тысячам зрителей представил Саша Крстич, многократный победитель фестиваля, объявленный также абсолютным чемпионом смотра. Признанный мастер трубы в полуторачасовом концерте продемонстрировал виртуозное владение инструментом, вызвавшее восторг у публики.

Оркестр Крстича сменил коллектив еще одного многократного победителя фестиваля - Деяна Йевчича, который вместе со своими друзьями исполнил знаменитые сербские народные песни. Зрители из числа сербов на протяжении полуторачасового выступления практически непрерывно танцевали традиционный сербский танец коло. Иностранные зрители сначала пробовали подражать замысловатому рисунку народного танца, а потом просто прыгали, как того требовала душа. Примечательно, что в толпе встречались люди абсолютно всех возрастов.

Около 23 часов (00:00 мск) начался концерт знаменитой югославской рок-группы Crvena jabuka. Коллектив, появившийся в 1985 году, до сих пор чрезвычайно популярен в странах бывшей Югославии. Музыканты приехали в Гучу из Загреба, где они живут и работают на протяжении последних 20 лет. Группа исполнила свои самые известные песни, которым подпевала многотысячная толпа.