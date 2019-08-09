Минкультуры: реставрацию объектов Московской консерватории завершат в 2021 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Строительные и реставрационные работы на объектах Московской консерватории завершатся в 2021 году, на эти цели государство выделит более 3,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.

В пресс-службе отметили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского".

"Документ подготовлен Минкультуры России и предусматривает выделение более 3,2 млрд рублей на завершение реконструкции первого учебного корпуса консерватории, Рахманиновского зала, а также Многофункционального студенческого комплекса. Все работы планируется закончить в 2021 году," - сказали в пресс-службе.

В рамках реконструкции будут полностью отреставрированы фасады зданий, восстановлены интерьеры и паркетные полы, лепной декор. "В новом учебном пространстве появятся именные классы в честь великих музыкантов: Сергея Танеева, Давида Ойстраха, Леонида Когана", - рассказали в Минкультуры. Также Московская консерватория получит дополнительные площади, где разместятся артистические Малого зала и репетитории.

Современное оборудование

"Помимо этого улучшится звуковая составляющая вспомогательных помещений Рахманиновского зала, - сообщили в пресс-службе. - При модернизации здесь будут использованы высококачественные звукоизоляционные материалы и установлено современное акустическое и звукозаписывающее оборудование".

Кроме того, в соответствии с проектом, корпуса объединят переходом, завершат работы по благоустройству территории. Отреставрированные здания станут доступны для маломобильных групп населения. "Одновременно с этим завершатся работы по Многофункциональному студенческому комплексу, его общая площадь составит более 32,4 тыс. кв. м," - рассказали в Минкультуры.

Как отметил ректор Московской консерватории Александр Соколов, чьи слова приводит пресс-служба, в 2021 году консерватория получит комплекс, отвечающий всем современным требованиям, где проживающие студенты смогут не только жить в комфортных условиях, но и репетировать в отдельных репетиториях, заниматься исполнительской деятельностью в Малом и Большом залах общежития, а также заниматься спортом.

"В результате строительства общежития Московская консерватория получит 476 номеров на 900 человек, 69 репетиторий, спортивный блок, включающий в себя бассейн и спортзал, Малый и Большой залы, медицинский блок, столовую, авто- и велостоянки", - сообщили в Минкультуры.

О консерватории

Московская консерватория - один из ведущих музыкальных вузов России и мира, основанный в 1866 году. Сегодня в ее состав входят восемь факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, историко-теоретический, композиторский, исторического и современного исполнительского искусства, повышения квалификации, симфонического и хорового дирижирования. В структуру консерватории входит несколько концертных залов, включая Большой, Малый и Рахманиновский, а также оркестры, ансамбли, хор и оперный театр.