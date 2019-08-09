Участники "Би-2" выпустили первый альбом супергруппы "Куртки Кобейна"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Супергруппа "Куртки Кобейна", собранная музыкантами "Би-2", в пятницу выпустила свой первый одноименный альбом с участием Дианы Арбениной, Леонида Агутина, коллектива Brainstorm и других музыкантов. Об этом сообщил ТАСС гитарист и автор песен "Би-2", продюсер проекта Шура.

"Нам нравится то, что мы сделали. Поучаствовало много артистов, и было огромное поле для экспериментов", - отметил Шура Би-2.

В альбом вошли 11 треков разных музыкальных направлений благодаря участию в проекте музыкантов разных направлений от рок-н-ролла до электроники и хип-хопа. Основными авторами песен выступили "Би-2", Олег Чехов, Диана Арбенина и Михаил Карасев, работающий также с другим проектом рокеров "Нечетный воин".

Запись проходила в московской студии "Параметрика", сведением в Лондоне занимался Эдриан Бушби, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена фотоблогер и художница Елена Шейдлина.

По признанию Шуры Би-2, пока не известно, останется ли пластинка единственной в дискографии "Курток Кобейна", но уже понятно, что проект останется студийным. "Исполнять вживую мы это не будем, потому что там более 20 разных артистов", - пояснил музыкант.

"Куртки Кобейна"

Супергруппа - это объединение музыкантов из разных коллективов или сольных исполнителей. О создании "Курток Кобейна" участники "Би-2" объявили 5 ноября 2018 года. Как пояснил тогда Шура Би-2, рокеры хотят сделать что-то не похожее на "Би-2" - "что-то более электронное".

"Би-2" основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.