Маколей Калкин показал, как выглядел бы сейчас главный герой фильма "Один дома"

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Актер Маколей Калкин, сыгравший в серии фильмов "Один дома" (Home Alone), опубликовал в Twitter фотографию, на которой представил, как, по его мнению, мог бы выглядеть герой кинокартины в наши дни.

Снимок он разместил на фоне новостей о том, что компания The Walt Disney Company объявила о съемках новой версии популярного рождественского фильма.

На фотографии 38-летний Калкин запечатлен сидящим на диване в полуголом виде - на Калкине лишь трусы, съехавшая на середину живота майка без рукавов, расстегнутая рубашка и повязка на голове. В комнате беспорядок - на диване видны остатки еды, разбросанные бумаги, открытая пачка сигарет. Сам же актер запечатлен во время приема пищи, на коленях у него ноутбук.

"Вот, как на самом деле выглядел бы обновленный "Один дома", - пишет актер.

Новые ремейки

Ранее стало известно, что The Walt Disney Company готовится к съемкам ремейка "Один дома", премьера которого состоялась в 1990 году. Как заявил глава киностудии Роберт Айгер, в новой экранизации сюжет картины будет переосмыслен для нового поколения зрителей. Также ожидаются ремейки на "Ночь в музее" (2006), "Дневник слабака" (2010) и "Оптом дешевле" (2003). Премьера всех этих картин, адаптированных под современные реалии, состоится на стриминговом сервисе Disney+, о создании которого в компании объявили в апреле этого года.

Стриминговый сервис будет запущен 12 ноября текущего года. Подписка на него будет стоить $6,99 в месяц или $69,99 в год. Приложение будет доступно на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV, компьютерах, мобильных телефонах, планшетах, игровых приставках.

Пользователи смогут в режиме потокового вещания просматривать фильмы, сериалы и любую другую видеопродукцию, выпускаемую кинокомпанией.

В компании отметили, что готовят несколько картин, которые будут выпущены эксклюзивно для "Дисней+". Так, например, подписчики сервиса смогут посмотреть сериал о героях вселенной комиксов издательства Marvel - Соколе и Зимнем солдате. Также появятся несколько телешоу по мотивам серии фильмов Star Wars, мультфильма Monsters, Inc, музыкального фильма High School Musical.