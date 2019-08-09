Фестиваль "Мариинский" во Владивостоке завершился премьерой оперы "Аида"

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" завершился в пятницу во Владивостоке премьерой шестого сезона Приморской сцены Мариинского театра - оперой "Аида", сообщает в пятницу пресс-служба театра.

"Четвертый Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", проходивший на Приморской сцене Мариинского театра с 24 июля по 9 августа завершился сегодня. Заключительным спектаклем стала последняя оперная премьера шестого сезона - "Аида" Джузеппе Верди. Зал был полон, билеты были распроданы задолго до спектакля. Еще сегодня до начала поступали запросы, люди искали лишний билетик, был большой интерес", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Участниками фестиваля за это время стали театралы из России, Германии, Южной Кореи, Китая и Японии. Также впервые в его рамках состоялись выступления Китайского филармонического оркестра во Владивостоке и Уссурийске.

Кроме этого, во время фестиваля зрители во Владивостоке и Южно-Сахалинске смогли побывать на выступлении Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи. Всего на приморской сцене было представлено семь дальневосточных премьер, а также концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Чародейка" с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом.

Также в рамках фестиваля в Санкт-Петербурге на исторической сцене Мариинского театра с успехом завершились гастроли балетной труппы приморской сцены. Коллектив посетил Санкт-Петербург уже в пятый раз и представил балеты "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа; "Блудный сын" в хореографии Джорджа Баланчина; "Жар-птицу" и "Корсар" в хореографии главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева.