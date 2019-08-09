В Москве открылся фестиваль современного искусства EverArt Weekend

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первый московский международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend открылся в пятницу и продлится до 11 августа включительно. Он объединил более 20 площадок - галерей, арт-пространств, музеев и парков.

"Фестиваль планируется проводить ежегодно. Сегодня открывается первый EverArt Weekend, и мы надеемся, что он запустит большую волну, чтобы в нашем городе и, может быть, в стране в целом стало больше ценителей искусства, это наша миссия", - сказала ТАСС Люси Виноград, организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal.

В рамках фестиваля пройдут выставки современного искусства, открытые экскурсии и мастер-классы, визиты в студии художникам, перформансы и концерты. На EverArt Weekend покажут 10 тыс. картин и более 300 фотографий. Среди авторов Кирилл Яковлев, Андрей Архипов, Алексей Васильев, Максим Орлицкий, Екатерина Белявская, Белла Левикова, Олег Доу.

Среди площадок фестиваля - парк "Зарядье", "Аптекарский огород", "ГУМ-Red-Line", Открытые студии "Винзавода", музей "АРТ4" и др. Кроме того, на центральных улицах города установлены пять арт-объектов, объединенных общей темой - Recycle. По словам собеседницы агентства, непогода не помешает проведению мероприятий фестиваля. С учетом прогноза было принято решение перенести мастер-классы из Воронцовского парка в галерею "Штерн", больше никаких изменений в программе не планируется.

Городская экспозиция состоит из скульптурных коллажей, масштабных инсталляций, а также широкоформатных стрит-арт полотен, призывающих к осознанному потреблению и вторичному использованию отработанных материалов. Как говорят организаторы, тема Recycle будет фокусно раскрываться на выставке "Новый вещизм: от инструмента к скульптуре" в галерее Omelchenko, где художники будут вести диалог на языке вещей, работая с повседневными предметами и меняя их первичное значение.