Глава киноакадемии США не исключает, что следующая церемония "Оскар" пройдет без ведущего

ВАШИНГТОН, 9 августа. ТАСС. Новый президент Американской академии киноискусств Дэвид Рубин не исключает, что следующая церемония вручения премии "Оскар" опять пройдет без ведущего. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press .

"Я думаю, что все варианты находятся на рассмотрении, и мы сделаем все так, как будет лучше для трансляции и нашего партнерства с [телекомпанией] ABC", - ответил Рубин на вопрос журналиста. При этом, по его мнению, существенных изменений в формат самого шоу или в номинации награды внесено, скорее всего, не будет. "Это все очень далеко впереди, но я не думаю, что мы и ABC захотим внести значительные изменения, поскольку у нас был огромный успех с нашей трансляцией", - сказал он.

В декабре прошлого года американский комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения почетной статуэтки после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. В результате в феврале этого года мероприятие впервые за 30 лет проходило без ведущего. В свою очередь в среду стало известно, что в сентябре без ведущего состоится вручение и другой престижной американской награды - телевизионной премии Emmy Awards.

Последний раз вручение премии "Оскар" без ведущего проходило в 1989 году. В 1958 году церемонию вели сразу четверо ведущих, а в 1987 году их было трое.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Ее трансляция в очередной раз поручена телекомпании ABC и будет вестись на 225 стран и территорий мира. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года.

Новый президент киноакадемии

Дэвид Рубин был избран новым главой Американской академии киноискусств во вторник, сменив на этом посту режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течении двух лет.

Рубин отвечал за подбор актеров в более чем 100 фильмах, в числе которых "Люди в черном" (Men in Black, 1997), и "Английский пациент" (The English Patient, 1996). Он является обладателем двух премий Emmy за подбор актеров в картинах "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies, 2017) и "Игра изменилась" (Game Change, 2012).