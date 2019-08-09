"Ruskeala Symphony" покажет сказку с Сергеем Гармашом и спектакль об Андрее Миронове

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Спектакль-концерт, посвященный Андрею Миронову и музыкальную сказку с участием Сергея Гармаша представят зрителям на III Международном фестивале "Ruskeala Symphony", открывшемся в пятницу в горном парке "Рускеала" в Карелии, сообщили в пресс-службе одного из организаторов события Карельской государственной филармонии.

В 2019 году программа "Ruskeala Symphony" продлится три дня с 9 по 11 августа. Открыла фестиваль программа "Английская ночь в Итальянском карьере". Под открытым небом прозвучал Концерт №1 для вертушек с оркестром британского композитора и ди-джея Габриэля Прокофьева, внука великого композитора.

Фестиваль в 2019 году примет солистов Большого и Мариинского театров: Василий Герелло, Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова и Илья Селиванов исполнят популярные оперные арии и ансамбли.

В завершающий день в рамках "Года театра" на территории горного парка артисты республиканского театра кукол сыграют 35-минутное представление "Чаепитие в Петровской слободе". Спектакль-концерт по страницам жизни актера Андрея Миронова покажут актеры Негосударственного авторского театра Ad Liberum Елена Сапегина и Александр Картушин в сопровождении ансамбля A-JAZZ Анатолия Палаева. Точку в программе поставит народный артист России Сергей Гармаш, который в сопровождении оркестра русских народных инструментов "Онего" прочтет сказку Бориса Шергина "Волшебное кольцо".

По словам директора Карельской государственной филармонии Ирины Устиновой, организаторы ожидают на фестивале более 7 тыс. зрителей. "Мы прогнозируем, что зрителей будет больше, чем в прошлом году", - отметила собеседница агентства.

Ruskeala Symphony

Фестиваль Ruskeala Symphony с 2017 года летом проходит в горном парке "Рускеала", который является памятником истории горного дела и популярной достопримечательностью. Ежегодно в августе на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. В прошлые годы "Ruskeala Symphony" принимал артистов из России, Франции, Китая и Аргентины. В 2018 году фестиваль посетили почти 6 тыс. человек.