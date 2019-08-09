Народный артист СССР Олег Стриженов отметит 90-летие

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Народному артисту СССР Олегу Стриженову в субботу исполняется 90 лет, отмечать юбилей актер будет вместе со своей семьей.

"Отмечать буду, как всегда, с семьей, не придаю круглым датам большого значения, как это подчас делают другие артисты", - сказал Стриженов ТАСС. Актер действительно уже много лет назад отказался от публичных празднований дней рождений и следует этому решению.

Стриженов окончил в 1953 году Театральное училище имени Щукина, и уже первая роль в фильме "Овод" принесла ему популярность. Благородную внешность и талант Стриженова оценили многие режиссеры, открытки с изображением артиста мгновенно раскупались по всей стране, молодые люди мечтали быть на него похожими.

Олег Стриженов стал одним из самых востребованных актеров советского кино. Славу ему также принесли картины "Сорок первый", "Хождение за три моря", "Капитанская дочка", "Неподсуден", "Звезда пленительного счастья".

Однако, по мнению киноведов, Стриженов мог бы сыграть еще не мало главных ролей, если бы не отказывался от многих предложений. К примеру, он не захотел перевоплотиться в Андрея Болконского в фильме "Война и мир" Сергея Бондарчука, эту роль потом сыграл Вячеслав Тихонов. Не согласился он работать и в картине Александра Зархи "Анна Каренина", в итоге Вронским стал Василий Лановой.

Всего на счету актера более тридцати ролей, также он много играл в театре. Последней большой работой в кино стали съемки в фильме "Вместо меня" (2000 год). В этой картине он сыграл пожилого человека, который после перестройки не может найти себе место в новой жизни. Однако сам Стриженов свое место нашел: уйдя из кино, он начал заниматься живописью.