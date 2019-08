Дженнифер Лопес в Петербурге завершила мировое турне по случаю своего 50-летия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье выступила на сцене спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", завершив мировое турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю своего 50-летия.

Певица отметила юбилей 24 июля. Это был первый за семь лет приезд артистки в Россию в рамках турне, которое прошло в 30 городах мира. В России Лопес выступила в Москве и Санкт-Петербурге.

Зрители начали собираться у СКК за несколько часов до концерта. По данным компании Matreshka concerts (организатора шоу), мероприятие посетили 23 тыс. человек.

Примерно за час до выхода певицы на сцену начали впускать зрителей, которых зажигательными композициями в электронном стиле "разогревал" ди-джей. В 20:15 мск артистка вышла на сцену, ее встретили оглушительными криками и аплодисментами, затем зал со стороны зрителей зажегся тысячами смартфонов - всем не терпелось запечатлеть певицу.

Более двух часов на сцене

"У нас будет вечеринка и много танцев. <...> Вы готовы? <...> Люблю вас. Мы праздновали все лето, проехали Соединенные Штаты, теперь мы здесь", - сказала Лопес.

"Так прекрасно провести последний вечер в турне с вами в Санкт-Петербурге, большое спасибо. <...> Но перед тем, как мы начнем, расскажу вам о своих правилах. Вы должны петь, танцевать и веселиться, таковы мои правила", - сказала Лопес, исполнив несколько песен.

Открыли концерт хиты Medicine, Love don't cost a thing, Get right. Лопес выступала более двух часов на сцене, за это время она сменила около десяти нарядов и исполнила сложнейшие танцевальные движения. Закрыла концерт танцевальная композиция On the floor. Зрители проводили певицу громкими аплодисментами.

Дженнифер Лопес - актриса, танцовщица, певица. На музыкальной сцене она дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. Всего на счету артистки восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 40 млн экземпляров.