В Новосибирске на средства гранта форума "Таврида" создадут театры-студии для молодежи

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Творческие площадки для молодежи "арт-берлоги", где будут проходить спектакли, круглые столы и творческие вечера, откроют в Новосибирске. Проект получил грант в размере 250 тыс. рублей на молодежном форуме "Таврида", сообщила ТАСС организатор проекта Таисия Глушихина.

"По проекту в Новосибирске появятся "арт-берлоги" - публичные места, в которых будут проводить спектакли, круглые столы, творческие вечера, мастер-классы. Около 5 тыс. школьников и студентов станут непосредственными зрителями и участниками проекта, получат возможность окунуться в завораживающую атмосферу творчества, установить связь с культурным и историческим прошлым", - сообщила Глушихина, отметив, что проект инициирован в связи с нехваткой культурно-досуговых учреждений для молодежи.

По мнению Глушихиной, "арт-берлоги" помогут школьникам и студентам реализовать свои творческие способности. В настоящее время известны две площадки, на которых будет базироваться проект - это ДК "Энергия" и Новосибирский государственный театральный институт, продолжаются переговоры с другими учреждениями Новосибирска. Собеседница не исключает, что проект выйдет на уровень региона. Первые результаты ожидаются в начале октября - сезон откроется выставкой и спектаклем.

"Мы открываем эту площадку, и нам очень хотелось, чтобы она существовала постоянно, развивалась, открывались новые направления, приходили новые участники", - сказала Глушихина.

К участию в проекте будут привлекать общественные и волонтерские организации. В ближайшее время запланировано проведение благотворительных мероприятий, ведутся переговоры с фондом Константина Хабенского.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.