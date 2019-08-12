Минкультуры объявило конкурс для продвижения фильмов на кинонеделе в Сирии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ с 12 августа принимает заявки от организаций кинематографии на покрытие расходов в размере до 2 млн рублей для продвижения в 2019 году отечественных фильмов на кинонеделе в Сирии. Об этом в понедельник сообщается на сайте департамента кинематографии Минкультуры РФ.

"Департамент кинематографии объявляет с 12 августа 2019 года прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов (затрат), связанных с продвижением национальных фильмов путем участия в кинонеделях за рубежом в 2019 году на соответствующие цели, направленные на поддержку кинематографии: продвижение национальных фильмов путем участия в Неделе российских фильмов в Сирии в размере не более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом оговаривается ряд требований, которым должны соответствовать получатели субсидии. Так, у претендентов не должно быть просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом, невыплаченных налогов, сборов, страховых взносов и штрафов, организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Кроме того, получателями субсидии не могут быть иностранные юридические лица, а также российские организации, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, в совокупности превышает 50%.

Отмечается, что заявки на получение субсидии принимаются до 27 августа. Образец заявки опубликован на сайте департамента кинематографии.