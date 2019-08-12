Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Пушкинского музея, где сейчас проходит выставка "Щукин. Биография коллекции".

"В оформлении вагонов использованы изображения произведений из собрания Сергея Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой владел коллекционер. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что цель проекта - поддержать идею выставки "Щукин. Биография коллекции" и рассказать широкой аудитории об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма. "Сергей Щукин вошел в историю как коллекционер радикальной живописи, собравший произведения, без которых уже невозможно представить историю искусства ХХ века", - сказали в музее и отметили, что проект реализован совместно с Московским метрополитеном и "Трансмашхолдингом".

Ранее в пресс-службе сообщили, что выставка шедевров из собрания Щукина может побить рекорд посещаемости. Сейчас на нее в среднем приходит около 4 тыс. 350 человек в день. Абсолютный рекорд принадлежит показу Джоконды в 1974 году. За 45 дней ее увидели более 311 тыс. человек - это 6913 посетителей в день. Следующей идет выставка "Москва - Париж. 1900-1930" в 1981 году: в день на нее приходило по 5236 человек, а за весь период - более 644 тыс. человек. В истории современной России рекорд - у выставки Сальвадора Дали 2011 года. За 62 дня выставку посетило 270 тыс. человек - это 4 тыс. 355 человек в день.

Проект "Щукин. Биография коллекции" рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1 млн 250 тыс. человек.