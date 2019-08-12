Музеи Московского Кремля представят в Пекине выставку об императорском дворе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выставка "Церемониалы российского императорского двора", организованная Музеями Московского Кремля (ММК), пройдет с 23 августа по 8 ноября в Музее Гугун в Пекине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ММК.

"Экспозиция, включающая более 150 экспонатов, впервые представляет важнейшую кремлевскую коллекцию зарубежному зрителю в столь значительном объеме и последовательно раскрывает особую значимость каждого из событий и обрядов в череде торжеств, связанных с восшествием на престол российских монархов в XVIII-XIX столетиях, - отметили в ММК. - Посетители смогут познакомиться с искусством лучших художников, граверов, фотографов, ювелиров, медальеров, ткачей, портных, вышивальщиков, работавших для нужд российского императорского двора".

В экспозицию войдут государственные регалии, коронационные облачения монархов, роскошное декоративное убранство церемониальных выездов и процессий, священных обрядов и поздравительных аудиенций монархов. "[Коллекция] дает возможность воссоздать на выставке величественную атмосферу придворных торжеств в Российской империи, роскошь которых стала легендарной", - рассказали в музее, подчеркнув, что значительная часть памятников истории и культуры экспонируется на выставке впервые.

Выставка станет второй частью совместного проекта Музея дворца в Пекине и Музеев Кремля в рамках празднования в 2019 году 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и Китая. Проект открыла экспозиция "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" из собрания пекинского Музея дворца, которую Музеи Кремля принимали с 14 марта по 30 мая 2019 года.