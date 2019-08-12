Путин объявил благодарность музею "Берлин-Карлсхорст" за сохранение исторической памяти

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность российско-германскому музею "Берлин-Карлсхорст" за вклад в сохранение исторической памяти о Второй мировой войне.

"За большой вклад в работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества, сохранение исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны объявить благодарность президента РФ коллективу российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст", - отмечается в тексте распоряжения президента, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Благодарность главы государства объявлена также Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Тем же распоряжением о поощрении благодарность объявлена нескольким десяткам россиян, среди которых ученые, деятели культуры, учителя, врачи, волонтеры и госслужащие.