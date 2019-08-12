{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин объявил благодарность музею "Берлин-Карлсхорст" за сохранение исторической памяти

Тем же распоряжением благодарность главы государства объявлена Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С. А. Герасимова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность российско-германскому музею "Берлин-Карлсхорст" за вклад в сохранение исторической памяти о Второй мировой войне.

"За большой вклад в работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества, сохранение исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны объявить благодарность президента РФ коллективу российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст", - отмечается в тексте распоряжения президента, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Благодарность главы государства объявлена также Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Тем же распоряжением о поощрении благодарность объявлена нескольким десяткам россиян, среди которых ученые, деятели культуры, учителя, врачи, волонтеры и госслужащие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Любовные письма Шостаковича артистке Большого театра выставят на аукцион
В опубликованных впервые письмах композитора Нине Ивановой представлены новые сведения о неизвестном романе
Читать полностью