Команда из Республики Корея снимет реалити-шоу в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Съемки нового южнокорейского реалити-шоу пройдут в Москве 13 сентября при поддержке столичного комитета по туризму, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

"Для съемок первых серий первого сезона нового проекта южнокорейской медиакомпании CJ и популярного телеканала TVN съемочная группа отправилась в Россию. По сюжету программы пять популярных корейских актеров, которые являются друзьями в жизни, путешествуют по транссибирской железной дороге из Владивостока в Москву. В столице проходит заключительный блок съемок с исследованием города и осмотром достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, героем проекта станет Ли Сон Гюн - звезда фильма "Паразиты", получившего "Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года. За один день съемочная группа побывает на Красной площади и в соборе Василия Блаженного, посетит Измайловский парк и парк "Зарядье". Премьера состоится в октябре на телеканале TVN.