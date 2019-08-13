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Disney может снять продолжение нового "Аладдина"

Картина Гая Ричи, вышедшая в прокат в мае, уже собрала более $1 млрд
Кадр из фильма "Аладдин" Disney
Описание
Кадр из фильма "Аладдин"
© Disney

Студия Disney рассматривает возможность снять продолжение фильма "Аладдин" Гая Ричи. Эту информацию в разговоре с порталом Comicbook подтвердил продюсер Дэн Лин. 

"Нам кажется, что еще есть что рассказать", - отметил Лин. "Так что, не раскрывая подробностей, мы однозначно изучаем, что еще можно сделать с этой франшизой", - заключил продюсер.

При этом портал Comicbook подчеркнул, что пока это только разговоры, и на данный момент официально сиквел не находится в разработке. 

"Аладдин", снятый Гаем Ричи, вышел в прокат в мае и собрал в прокате более $1 млрд. Главную роль в новой версии сыграл актер Мена Массуд, принцессу Жасмин - Наоми Скотт, а Джинна - Уилл Смит. Оригинальный мультфильм вышел в 1992 году.

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