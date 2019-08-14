СМИ: власти Сан-Франциско решили прикрыть фрески Арнаутова

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Комитет по вопросам образования Сан-Франциско (штат Калифорния) во вторник решил, что фрески художника Виктора Арнаутова (1896 - 1979) в одной из школ города следует не закрасить, а прикрыть. Об этом сообщила во вторник газета San Francisco Chronicle.

Речь идет о 13 фресках, созданных Арнаутовым в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь первого президента США Джорджа Вашингтона (1732 - 1799). На рисунках запечатлены некоторые моменты из жизни данного американского лидера. На ряде фресок художник изобразил Вашингтона вместе с принадлежавшими ему темнокожими рабами, на одной - рядом с убитым индейцем.

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско в июне счел, что рисунки Арнаутова, родившегося в Российской империи и в течение многих десятилетий жившего в США, оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев. Он постановил, что все 13 фресок следует в течение года закрасить. Теперь это решение пересмотрено. Комитет полагает, что фрески можно не закрашивать, а чем-то прикрыть, к примеру, панелями. В поддержку этого высказались четыре члена совета, против - три. Президент данного органа Стивен Кук заявил, что больше данный вопрос обсуждать не будут.

Ранее комитет планировал потратить на закрашивание фресок $600 тыс. На то, чтобы прикрыть их, как ожидается, могут быть израсходованы $875 тыс. В течение последних нескольких недель против планов уничтожения фресок выступили многие общественные организации США, в том числе Конгресс русских американцев (КРА). Они заявили о готовности подать властям города петицию с тем, чтобы позже судьбу фресок решили избиратели.

Издание констатирует, что многие из организаций, выступавших в защиту фресок, не удовлетворены решением комитета. Они полагают, что фрески не следует ни закрашивать, ни прикрывать, поскольку они представляют большую ценность с точки зрения искусства и истории. "У Вашингтона были рабы. Арнаутов хотел показать несправедливость истории, чтобы это не повторялось. Нельзя вычеркивать историю, она была и не должна быть замазана", - отмечала в конце июля в интервью ТАСС президент КРА, член Всемирного координационного совета (представитель от США) и заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Наталия Сабельник.

"Фрески важны, поскольку являются выразительными произведениями искусства, в свете того, с какой целью Арнаутов создал их, а также учитывая исторический контекст, в котором они были созданы", - заявил тогда ТАСС заслуженный профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Роберт Черни, являющийся автором биографии художника. "Арнаутов называл себя социальным реалистом и настаивал на том, что художник должен быть критиком общества", - подчеркивал исследователь.

Десятки работ в США

Как следует из материалов, которые Черни предоставил ТАСС, в США к настоящему времени сохранились несколько десятков работ Арнаутова, главным образом фресок разного размера. Они по большей части находятся в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, несколько работ художник создал в украинском Мариуполе.

Арнаутов родился в 1896 году в Таврической губернии и уехал за границу после Гражданской войны. Он жил в Китае, а затем переехал в США. Художник выполнял заказы по росписи зданий, в том числе школы имени Джорджа Вашингтона. В 1960-е годы он переехал в СССР. Умер в 1979 году в Ленинграде.