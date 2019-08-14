Специальным гостем конкурса "Новая волна" в Сочи станет Наталья Орейро

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Специальным гостем одного из вечеров Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019", который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа, станет уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, известная российским зрителям по телесериалу "Дикий ангел". Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса.

"Во второй день, 25 августа, пройдет творческий вечер народного артиста России, композитора, продюсера Игоря Крутого, на котором артисты исполнят хиты юбиляра. В концерте примут участие Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Ани Лорак, Дима Билан и другие российские артисты. Специальным гостем вечера станет <...> Наталья Орейро", - сообщили организаторы.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" пройдет в Сочи с 24 по 29 августа, на территории Олимпийского парка на сцене New Wave Hall. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов, за эти годы конкурс открыл имена таких артистов, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова и другие. В этот раз в конкурсе принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира. В прошлом году победителем "Новой волны" стал российский исполнитель Дан Розин, в конкурсе принимали участие 15 финалистов из 10 стран.