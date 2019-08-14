МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Итальянский певец Эрос Рамазотти в рамках европейского турне в поддержку альбома Vita Ce N'e осенью 2019 года даст два концерта в Москве вместо одного запланированного - 10 и 11 октября. Об этом сообщили в среду организаторы гастролей - компания "Мельница".

"Эрос Рамазотти даст дополнительный концерт в Москве. Теперь итальянского певца можно увидеть не только 11 октября, но и днем ранее", - говорится в сообщении концертного агентства в "Facebook". Уточняется, что оба шоу пройдут в "Крокус Сити Холле".

13 октября певец выступит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Четырнадцатая по счету пластинка Рамазотти была представлена 23 ноября 2018 года.

Прошлые гастроли итальянской звезды в России в 2016 году были отменены. Продюсерская компания его мирового турне Trident Music Srl тогда обвинила российскую сторону - ООО "Глобальные коммуникации" - в нарушении договорных обязательств, с чем та не согласилась.

Эрос Рамазотти - один из наиболее популярных современных итальянских певцов. Большинство его альбомов записаны на итальянском и испанском языках. На счету артиста дуэты с такими именитыми музыкантами, как Шер, Андреа Бочелли, Адриано Челентано, Анастейша, Лучано Паваротти, Рики Мартин и другие.