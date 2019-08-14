Власти Петербурга передали Эрмитажу земельный участок под развитие фондохранилища

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга передал Государственному Эрмитажу в безвозмездное пользование земельный участок в Старой Деревне, где строится комплекс зданий производственной базы и фондохранилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КИО.

Получение официальных документов по участку позволит продолжить строительные работы, которые были приостановлены до соблюдения формальностей.

"Государственный Эрмитаж осуществляет реализацию целевой программы по строительству комплекса зданий производственной базы и фондохранилища. В соответствии с распоряжением КИО, земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Школьная улица, участок 68, площадью 2,2 тыс. кв. м, передан в безвозмездное пользование учреждению. Никаких проблем для открытия ордера ГАТИ нет", - говорится в ответе комитета на запрос ТАСС.

Ранее на сайте Эрмитажа было опубликовано сообщение о том, что в рамках строительства третьей очереди фондохранилища были проведены работы по устройству свайного поля. Основной объем был выполнен в январе 2019 года, но "часть работ по устройству свай под временную конструкцию были приостановлены для согласования с владельцами сетей (ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Петербурггаз") и необходимостью переноса ограждения строительной площадки, который возможен только после получения земельного участка в пользование от КИО Санкт-Петербурга и получения ордера ГАТИ".

В Эрмитаже отметили, что необходимые согласования уже получены и в ближайшее время будут направлены документы на открытие ордера ГАТИ, после получения которого работы можно будет завершить за две недели.

Фондохранилище Эрмитажа

Комплекс фондохранилища Государственного Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения.

В рамках реализации проекта на Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй пять зданий, в которых размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.

Формирование комплекса должно завершиться строительством библиотеки в форме 13-этажного стеклянного куба площадью 51,5 тыс. кв. м по проекту голландской мастерской OMA под руководством Рема Коолхааса. Сдача этого объекта изначально была запланирована на 2019 или 2020 год. В июле 2017 года Государственный Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком строительства нового здания - компанией "Мехстройтранс" из-за нарушения сроков исполнения работ.