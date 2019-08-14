Государственный Исторический музей покажет редкие автографы Наполеона Бонапарта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Государственный Исторический музей представит к 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта, которое будет отмечаться в четверг, шесть автографов французского императора. Их можно будет увидеть в экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"15 августа 2019 года исполняется 250 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. Специально к юбилейной дате в экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года появятся уникальные реликвии - шесть автографов французского императора", - рассказали в пресс-службе.

После кровопролитной Бородинской битвы русская армия вынуждена была оставить Москву, куда через две недели вступили французские войска. "Из Москвы Наполеон продолжал подписывать многочисленные декреты и указы. Среди <...> экспонатов - грамота военному комиссару Жану Бреа, подписанная Наполеоном "Императором Французов, Королем Италии, Протектором Рейнской Конфедерации…", конспект графа Монтолона, составленный по книге генерала барона Ронья "Рассуждения о военном искусстве", и другие документы", - сообщили в пресс-службе.

"До 15 октября в музее можно будет увидеть фрагмент романа "Клиссон и Эжени", собственноручно написанный Наполеоном, приказ командующего Парижским гарнизоном, который подписан еще "Буонапарте" - так первоначально на итальянский манер писалась фамилия Наполеона, сына бедного корсиканского адвоката Карло Буонапарте. После провозглашения Наполеона императором он подписывался "Наполеон", а на резолюциях ставил латинскую букву "N", - добавили в музее.

Исторический музей обладает наиболее полной и интересной коллекцией предметов, связанных с Наполеоном: комплекс наград, личное оружие, художественные произведения, в том числе знаменитая серия Василия Верещагина "1812 год", одежда, бытовые предметы, походная кровать императора.