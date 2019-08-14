В Чечне пройдет международный фестиваль-конкурс памяти Муслима Магомаева

ГРОЗНЫЙ, 15 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль-конкурс "Орфей-2019" памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева пройдет в Грозном с 15 по 17 августа, сообщила пресс-служба Министерства культуры Чечни.

"Министерство культуры Чечни при информационной, методической и финансовой поддержке федерального Минкультуры с 15 по 17 августа 2019 года в театрально-концертном зале Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова проведет Международный фестиваль-конкурс "Орфей-2019" памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Целью фестиваля является популяризация музыкального искусства, сохранение и развитие национальных культурных традиций народов России, а также популяризация творчества Магомаева", - уточнили в пресс-службе.

Конкурсная программа состоит из одной номинации "Сольное исполнение" по трем возрастным категориям: 18-22 года, 23-27 лет, 28-35 лет. "С 1 по 30 июня 2019 года принимались видеозаявки участников, это представители крупных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, это первый этап конкурса, а второй будет проходить с 15 августа. Прошедшие во второй этап 50 лучших вокалистов из разных регионов и стран будут бороться за звание обладателя гран-при фестиваля", - уточнили ТАСС в пресс-службе министерства.

Первый международный песенный фестиваль "Орфей" памяти Магомаева прошел в Грозном в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие представители 17 российских регионов и певцы из Франции, Казахстана и Белоруссии.

Муслим Магомаев (1942-2008) - российский эстрадный и оперный певец (баритон), народный артист СССР (1973), солист Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. Выступал в оперном театре "Ла Скала" (Милан), концертном зале "Олимпия" (Париж). Исполнитель песен "Лучший город земли", "Подмосковные вечера", "Королева красоты", пел в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Евгений Онегин" Петра Чайковского.