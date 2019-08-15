Джеки Чан представит в Москве фильм "Тайна печати дракона"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Голливудский актер Джеки Чан приедет в Россию, чтобы 10 сентября представить в Москве российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" - продолжение "Вий 3D". Об этом сообщил в четверг представитель компании, которая организует приезд артиста.

"10 сентября в Москву прилетает актер и продюсер фильма "Тайна печати дракона" Джеки Чан, чтобы лично представить картину", - говорится в сообщении. Фильм "Тайна печати дракона", главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, выходит в российский прокат 19 сентября.

Фильм "Вий 3D" режиссера Олега Степченко, снятый совместно Россией, Великобританией, Германией, Украиной и Чехией, был выпущен в 2014 году. Он частично основан на одноименной повести Николая Гоголя, а также на труде французского картографа Гийома Левассера де Боплана. По сюжету картины, британский картограф Джонатан Грин в исполнении Джеймсона Флеминга путешествует через Европу на Восток и становится участником событий гоголевского "Вия".

В новом фильме Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, который приведет его в Китай. Съемки проходили в Чехии, Китае и России. В работе над фильмом была задействована международная команда в более чем 540 человек из 10 стран. В картине в основном снялись актеры из России, Китая, США, Англии.

Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.