В Грузии снимут сцены фильма "Форсаж-9"

ТБИЛИСИ, 15 августа. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. В Грузии с 19 августа приступают к съемкам отдельных эпизодов финальной части франшизы кинокомпании Universal "Форсаж". Фильм будет сниматься на нескольких локациях в Тбилиси и в городе Рустави (край Квемо Картли).

Как сообщили в государственном агентстве "Производи в Грузии", которое осуществляет программу "Снимай в Грузии", картину в Тбилиси будут снимать на проспекте Важа-Пшавела, площади Свободы, улицах Пушкина, Виссариона Жгенти, Авто Варази и Университетской. Что же касается Рустави, то там продюсеры выбрали территорию руставского авторынка.

"Нашим главным достижением является то, что мы сумели переломить ситуацию, и в Грузии скоро впервые начнутся съемки голливудского фильма. Мы сумели пригласить в Грузию людей очень высокого ранга. Мы им предложили быстрые решения и комфортную кэшбэк программу", - сказал директор программы "Производи в Грузии" Михаил Хидурели журналистам.

В работу над фильмом в Грузии будут вовлечены 600 человек, 425 из которых - местные жители. Съемки "Форсажа 9" в Грузии создателям фильма обойдутся в 32 млн лари (более $10 млн). Съемочным процессом голливудской картины на территории страны займется тбилисская продюсерская компания Enkeny Films. Компания основана в сотрудничестве с номинированным на премию "Оскар" греческим кинооператором Федоном Папамичаэлем (Phedon Papamichael). Съемку эпизодов "Форсажа 9" в Грузии планируется завершить 20 сентября.

"Форсаж" (The Fast and the Furious) является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal - общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $5,1 млрд. На данный момент она включает восемь полнометражных и два короткометражных фильма, выпущенных с 2001 по 2017 годы. Премьера очередной ленты, повествующей об истории уличного гонщика Доминика Торетто и его команды, запланирована на 22 мая 2020 года.