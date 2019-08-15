В Пушкинском музее рассказали о предстоящих осенних выставках

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) объявил планы на осень. Посетители увидят выставки "Русский Йорданс", "Восточный джаз / East West Jazz", "Цветаев и князья Юсуповы" и другие проекты, сообщила в четверг пресс-служба музея.

Выставка "Русский Йорданс", которая пройдет с 17 сентября по 30 ноября в Главном здании музея, расскажет о работах фламандского художника Якоба (Жака) Йорданса и об интересе к его творчеству в России. В экспозиции - 18 картин и 31 рисунок, отражающие основные этапы творческой биографии мастера, разнообразие видов и жанров, в которых он работал, и эволюцию его стиля.

"На выставке впервые будут показаны практически все произведения мастера, которые находятся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Одна из работ художника предоставлена Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой (Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.

Выставка "Восточный джаз / East West Jazz" пройдет с 1 октября по 17 ноября. Гости музея увидят более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен послевоенной абстрактной живописи, собранных швейцарским коллекционером Жан-Клодом Гандюром. "Расширив и дополнив экспозицию произведениями из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и парижского Центра Помпиду - Музея современного искусства - Центра промышленного дизайна, кураторы выставки расскажут о взаимодействии восточной и западной культур", - добавили в пресс-службе.

С 14 октября по 15 декабря пройдет выставка "Цветаев и князья Юсуповы", приуроченная к 100-летию Государственного музея-усадьбы "Архангельское" и посвященная одной из страниц истории Музея изящных искусств, созданного по инициативе профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева на пожертвования от частных лиц. В 1920-е годы в результате национализации значительная часть картин и рисунков коллекции князей Юсуповых поступила в Музей изящных искусств в Москве, сейчас многие юсуповские картины находятся в постоянной экспозиции ГМИИ.

"На выставке будут представлены работы Ф. П. Реймана из серии 1900 года, фотографии и фотооткрытки известных петербургских и московских фотоателье, архивные материалы из отдела рукописей ГМИИ, архива Государственного музея-усадьбы "Архангельское", отдела рукописей Государственного исторического музея, Российского государственного архива древних актов", - сообщили в музее.

Юбилей фотографии

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков 26 ноября откроется выставка "Дагеротип, автохром, поляроид 1/1", приуроченная к 180-летию изобретения фотографии. "На выставке будут представлены три редкие технологии в истории фотографического искусства - дагеротип, автохром, поляроид. Эти технологии не позволяют тиражировать произведения, они существуют в единственном экземпляре. Также будут представлены первые образцы фотографии, созданные при помощи трех основных процессов: черно-белого, цветного, моментального", - уточнили в пресс-службе.

Экспозиция будет состоять из 115 работ, представляющих большинство жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые зарисовки, научную и прикладную фотографию. Работы предоставят музеи Франции, Австрии и России (Французская национальная библиотека и Французское фотографическое общество в Париже, OstLicht Collection в Вене, Государственный исторический музей в Москве). Экспозицию можно будет увидеть до 26 января 2020 года.