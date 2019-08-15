Студенты Щукинского института из КБР поставят спектакль на балкарском языке

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Студенты из Кабардино-Балкарии, обучающиеся в театральном институте им. Бориса Щукина, в качестве дипломной работы поставят спектакль по рассказам Василия Шукшина на русском и балкарском языках, работа над постановкой уже началась, сообщил ТАСС в четверг директор Балкарского государственного драматического театра им. К. Кулиева, народный артист КБР Мажит Жангуразов.

"Сейчас они готовят дипломную работу по рассказам Шукшина. Сейчас они поставят его (спектакль - прим. ТАСС) на русском языке. Мы его здесь переведем, отправим тексты туда, и они с педагогом и мастером - заслуженным артистом России Александром Андриенко, актером театра Маяковского - будут ставить его уже на балкарском. Они приедут сюда с этим спектаклем, мы их с нетерпением ждем", - рассказал Жангуразов ТАСС.

По его словам, восемь студентов-балкарцев учатся в театральном институте им. Бориса Щукина с 2017 года в рамках целевого набора. По окончании обучения в 2021 году они должны вернуться в республику. В настоящее время театр оплачивает им общежитие и занятия с преподавателем национального языка в Москве, а республика выплачивает стипендии.

"Мы очень долго добивались этого целевого набора... Это очень важно для нас, чтобы наши дети, прошедшие обучение в столичных театральных вузах, возвращались и начинали работать здесь. Это позволяет театру сохранять высокий класс, профессиональный уровень", - отметил директор театра.

В настоящее время в труппе Балкарского государственного драматического театра им. К. Кулиева - 31 человек. Среди них - выпускники театрального вуза им. Бориса Щукина (ранее - Щукинкого училища - прим. ТАСС), ГИТИСа, высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, Северо-Кавказского института искусства, а также, по словам Жангуразова, артисты-самородки, которые ничем не уступают профессиональным актерам.