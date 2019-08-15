Фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла" соберет более 200 человек

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла" пройдет в сентябре текущего года в Дербенте. Ожидается, что участие в нем примут более 200 человек, в том числе из зарубежья, сообщил в четверг ТАСС директор фестиваля Расул Боташев.

Организатором фестиваля является Кабардино-Балкарская региональная общественная организация поддержки талантливой молодежи "Два Крыла" в сотрудничестве с Союзом фотографов и кинематографистов "Новатор" и при поддержке аппарата полномочного представительства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и администрации города Дербент.

"В этом году фестиваль "Два крыла" состоится в четвертый раз и пройдет 15-22 сентября в древнем Дербенте. На сегодня для участия в нем зарегистрировались 100 фотографов и видеографов из северокавказских, центральных и других регионов России, а также из Абхазии и Казахстана. Известно, что еще желают приехать более 150 человек, в том числе из Турции и Грузии", - сказал собеседник агентства.

Миссия фестиваля

Главной миссией фестиваля, по его словам, является поддержка молодых и талантливых фотографов и видеографов, а также развитие и сохранение культуры и народных ценностей в России.

"Основные его задачи - создание масштабной площадки для развития фотографии и видеографии в регионе, обучение блогеров, фотографов и видеографов, повышение их квалификации и профессионального мастерства, предоставление условий для создания единого творческого пространства для обмена опытом и взаимодействия, формирование площадки для создания различных социально значимых проектов", - отметил Боташев.

Он сообщил, что в программе фестиваля, в частности, будут фотоконкурсы, мастер-классы по фотографии и видео, тематические лекции, которые проведут известные российские фотографы, операторы и режиссеры. "К процессу будут также привлечены и некоторые дагестанские фотографы, этнодизайнеры, визажисты и модельеры", - уточнил собеседник ТАСС.

Для участников фестиваля также запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа с экскурсиями по достопримечательностям Дагестана. "Всю культурную программу взяла на себя администрация Дербента, посещение туристических объектов региона - Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Они покажут самые посещаемые туристические объекты в республике и места, о которых знают еще мало туристов", - сказал Расул Боташев.

Конкурсы по номинациям

В рамках фестиваля пройдут конкурсы от спонсоров и дирекции по различным номинациям. "По итогам конкурсов будут подарки от спонсоров. Например, за лучшее фото по свадебной тематике один из спонсоров фестиваля подарит победителю 30 тыс. рублей", - сообщил директор фестиваля.

"Столица фестиваля меняется из года в год, потому что сама концепция фестиваля направлена на то, чтобы охватить все регионы Северного Кавказа. Так, творческой образовательной площадкой уже становились турбазы "Медовые водопады" (Карачаево-Черкесия) и "Голубые озера" (Кабардино-Балкария). В 2019 году гости и участники фестиваля будут размещены на территории дербентской базы отдыха "Чайка", - пояснил Боташев.

Он добавил, что по итогам фестиваля лучшие работы участников будут представлены на одноименной выставке в Москве в стенах Госдумы, которая пройдет, ориентировочно, в ноябре текущего года.