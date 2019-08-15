Девять претендентов на пост худрука Театра им. Волкова защитят свои проекты в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Девять претендентов на пост художественного руководителя Театра им. Ф. Г. Волкова - старейшего профессионального русского театра - в пятницу в Москве представят концепции его развития. Предполагается, что по итогам голосования будет избран новый худрук театра, вокруг которого несколько месяцев не утихают скандалы.

"Ожидается, что после защиты концепций и подсчета голосов будет объявлен новый художественный руководитель", - сказали ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Судьба Театра им. Волкова привлекает особое внимание прессы с марта 2019 года в связи с идеей о его объединении с Александринским театром в Первый национальный театр России. Проект получил неоднозначную реакцию театрального сообщества, в том числе глава Союза театральных деятелей Александр Калягин выступал против объединения. В итоге премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился приостановить слияние театров и поручил провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.

Помимо этого, в театре происходил затяжной конфликт между директором Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении директора и объявил выговор худруку, после чего Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщили позднее в министерстве культуры, новый художественный руководитель театра будет выбран по итогам конкурса концепций развития и должен быть объявлен 19 августа.

Потенциальные художественные руководители

Претендентами на пост худрука стали девять театральных деятелей, как уже ставивших спектакли на сцене Театра имени Волкова, так и еще не сотрудничавших с ним.

Сергей Пускепалис с 2009 по 2011 год был главным режиссером Волковского театра, он также работал режиссером в самарском театре "Понедельник", Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина, Театре Олега Табакова. Денис Азаров с 2014 по 2016 год работал режиссером в Волковском театре, где поставил спектакли "Бред вдвоем", "Москва-Петушки", "Гроза" и "Ревизор". Его постановка оперы "Доктор Гааз" в 2016 году была удостоена шести номинаций на "Золотую маску".

Игорь Ларин с 2012 года находится на посту главного режиссера Ярославского театра юного зрителя им. В. С. Розова. Роман Мархолиа руководил Севастопольским театром им. А. В. Луначарского и Ярославским ТЮЗом, а в 2018 году поставил на сцене Театра им. Волкова спектакль "Братья Карамазовы". Владимир Алеников поставил два кассовых спектакля в Театре им. Волкова - "Девушка для прощаний" и "Пушкиниана. Любовь и карты". Он также сотрудничал с Московским академическим Музыкальным театром имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Государственным театром кукол Республики Беларусь.

Олег Ефремов с 2010 года находится в должности художественного руководителя Подольского драматического театра. Владимир Гурфинкель работал главным режиссером Екатеринбургского театра драмы, а также руководил Челябинским театром драмы, до ноября 2018 года был директором и главным режиссером Пермского академического "Театра-театра". Алексей Казаков с 2008 года являлся художественным руководителем московского театра "Откровение". Михаил Цитриняк ставил спектакли в Театре им. Вахтангова и театре "Содружество актеров Таганки".

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 августа. В министерстве отметили, что кандидаты должны соответствовать ряду требований, среди прочего - постоянным местом жительства претендента на период реализации концепции должен являться Ярославль. Также кандидат должен обладать опытом работы в должности главного режиссера или художественного руководителя театра.

Концепции претендентов будет рассматривать экспертная комиссия, в которую вошли заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, художественный руководитель Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Андрей Могучий, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, а также представители Театра имени Волкова и другие театральные деятели.

Новый подход к назначению

Андрей Могучий назвал обсуждение концепций развития театра новым подходом к назначению художественного руководителя. "Министерство, судя по всему, меняет правила назначения на руководящие должности федеральных театров", - сказал он ТАСС.

Худрук БДТ отметил важность диалогового подхода к обсуждению дальнейшего развития ярославского театра. "Именно отсутствие диалога создало непреодолимые проблемы для предыдущей концепции, у которой могли быть хорошие перспективы, на мой взгляд. Волковский театр - для театральной России очень важный театр, поэтому к нему и особое такое внимание", - пояснил Могучий.

По его мнению, обсуждение концепций развития ярославского театра может стать "прецедентом открытости принятия решений". При этом Могучий отметил, что "для открытой игры нужны ясные правила (открытый конкурс, понятные принципы организации экспертного совета и так далее)". "Нельзя забывать о том, что традиционно русский репертуарный театр опирался прежде всего на личность художника, полностью доверяя ему, его художественной интуиции стратегию развития того или иного театрального организма", - сказал он.

"Любые перемены означают движение. Прекрасно, если это движение будет служить свободе творчества и художественному качеству спектаклей. Пока же у меня больше вопросов, чем ответов", - подчеркнул Могучий.

Один из претендентов Пускепалис считает, что обсуждение с коллегами концепции развития театра принесет пользу. По его словам, будущий руководитель театра после обсуждения концепций сможет воспользоваться идеями всех претендентов. Режиссер высоко оценил компетентность экспертной комиссии.

О театре

Театр им. Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Именно здесь в декабре 2018 года состоялось торжественное открытие Года Театра, который проходит в России в этом году.