На фестивале Alfa Future People под Нижним Новгородом впервые появится рэп-сцена

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сцена для выступления рэп-исполнителей впервые появится на трехдневном фестивале электронной музыки Alfa Future People (AFP), который откроется в поселке Большое Козино Нижегородской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба организатора AFP.

"Обычно считается, что музыку, придуманную без помощи гитарно-барабанного инструментария, играть живьем невозможно - разве что умело сводить пластинки и треки в рамках диджейских сетов. Новая сцена AFP создана для того, чтобы развеять у российских слушателей это утверждение. Основой здесь станет хип-хоп, уже далеко не первый год стирающий (выдуманную, на самом деле) границу между живой и электронной музыкой", - говорится в сообщении.

На сцене выступят представители лейбла рэпера Оксимирона Booking Machine - Марк Маркул и Thomas Mraz (Алмас Гатауллин), шведский рэпер Yung Lean. За электронную программу на площадке будет отвечать диджей Pixelord (Алексей Девянин).

Программу главной сцены AFP откроет трибьют британской команде The Prodigy, объявившей о завершении гастрольной деятельности после смерти вокалиста Кита Флинта. Специальный сет представит один из основателей группы Лирой Торнхилл. В афише также обозначены американский музыкант Carnage, голландцы Don Diablo, Ferry Corsten и Jeffrey Sutorius и другие.

На техно-сцену (Future Music) поднимутся звезды электротек-хауса Tifschwarz, тек-хаус-дуэт из Барселоны Audiofly, канадский проект Art Department, российский дуэт SCSI-9 и один из самых востребованных российских диджеев десятилетия Mujuce.

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People проводится с 2014 года. На мероприятии традиционно проходят выставки, работают спортивные площадки, создаются инсталляции и функционируют лектории, посвященные развитию современных технологий. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.